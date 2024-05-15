土耳其自製「可汗」（KAAN）戰機成功完成第二次試飛。

土耳其自製「可汗」（KAAN）戰機第二次試飛才過了1星期，土耳其航太工業（TAI）便宣布，預計2028年前會交付 20架戰機，並就它的戰力做了重大聲明。

綜合外電14日報導，TAI總裁兼執行長柯提爾（Temel Kotil）告訴《土耳其報》（Turkiye Newspaper），「可汗」比F-35更好，F-35能搭載6 噸彈藥，而「可汗」卻能搭載10噸。此外，「可汗」有兩具發動機，但F-35 卻只有一具。而擁有兩具發動機，意味著能量更大，同時雷達能覆蓋更遠的距離。

顯然這類說法難以證實，並帶有強烈的民族主義背景。土耳其原本是洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35戰機專案成員，負責生產相關零組件，但由於安卡拉堅持採購俄製S-400 防空系統，美國2019年將它踢出專案外，大大激怒了艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）政府。不過，這也促使土耳其致力開發自製「可汗」戰機，而這款戰機2月已成功首飛。

柯提爾說，「我們會在 2028 年交付 20 架『可汗』戰機，我們將在 2030—2033 年間交付更多戰機，而土耳其機隊將有數以百架『可汗』戰機。」他還說，TAI 也在為「可汗」製造發動機，並希望在 2028—2029年以前使用自製發動機驅動戰機。

華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）高級研究員卡薩波格魯（Can Kasapoglu）先前指出，「可汗」的設計理念是隨時間不斷演進。原本按照計畫，它要成為空優資產，但如今卻正蛻變為多用途戰機。

然而，土耳其自製軍武正面臨成本挑戰，即使是美、中這類國家，也會尋求國防出口，來協助支付單位成本，而這對像土耳其這樣貨幣通膨率較高的國家來說格外重要。卡薩波格魯直指，土耳其需要尋找出口機會，以防單位成本「飆升」。

馬來西亞國家通訊社馬新社（Bernama）報導，就在TAI按計劃交付「不死鳥」（Anka）中空長航時無人機之際，土耳其提供了吉隆坡參與「可汗」戰機的機會。