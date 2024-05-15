2020年錢櫃KTV台北林森店大火案，檢方指控練台生等人，一邊營業一邊施工又沒落實防火防護，導致6死67人受傷，依違反《消防法》等罪起訴，被害人出庭悲憤指控錢櫃KTV，台北地方法院5月15日宣判。

林森店經理翁珮雯判刑1年2月，緩刑4年、副理張惠純判刑1年，緩刑4年，錢櫃工程師黃思銘判刑2年，緩刑4年，錢櫃轉投資的迪廣公司判罰金30萬元 。唯一認罪的工程行負責人王聖傑判欲3年，襄理陳思宏判刑、襄理謝勇奎及負責人練台生判無罪。

錢櫃林森店2020年2月起，進行增設電梯工程，當時疫情衝擊業績 ，練台生與幹部討論決定邊施工邊營業，卻未落實消防防護計畫，同年4月26日承包商王聖傑將儀器充電引發火災，店內消防設備未起作 用造成重大傷亡。

本案檢方起訴練台生等6名錢櫃人員及工程行負責人王聖傑，王聖傑在台北地院最後辯論程序認罪；逃出火場的傷者蔡姓男子在友人協助下坐著輪椅到法庭上，情緒激動地質問「錢櫃的疏失釀禍」，但遭起訴的6名錢櫃人員仍否認犯罪。

6名錢櫃人員在法院審理過程中的答辯，都否認有任何防火及火災疏散等涉及公共安全的故意或過失責任，而負責人練台生更是辯稱，他只是名義上負責人，相關錢櫃的施工及人員管理等，都是分層負責，他對於錢櫃KTV台北林森店大火案不須負刑事責任。

但檢察官曾經在法庭上提示證據，指2020年3月6日錢櫃工程師黃思銘在監工日報表上的「工地重要事項備 註欄」，記錄當天練台生曾視察林森店大樓，且口頭指示施工。

檢方表示，同年4月16日黃男又在監工日報表上記錄，練台生到現場了解施工進度，練提出加快施工進度的指示，檢察官在法庭上駁斥練台生的辯詞，認為練台生案發前到現場提出「加快施工進度」的指示，練共同犯罪，須負起刑事責任。