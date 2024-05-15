外交部長吳釗燮。（蔡宗穎攝）

外交部長吳釗燮今至立院外交國防委員會，針對「推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況」專案報告。會前接受聯訪時吳釗燮透露，今年520就職大典將會有約50團來訪，在邦交國方面多數都會是元首、總理層級的人率團來訪。

準總統賴清德520就職大典在即，外界好奇本屆就職訪團規模，吳釗燮表示，今年大約會有50團，會有各式各樣不同層級人員來訪，展現世界各國對民主程序的重視，他特別提及，在邦交國方面，大部分都會是元首、總理層級來台；有些則是以外交部長或特使代表出席。

吳釗燮說，外交部向友邦表達感謝之意，另外也有很多其他民主國家對台灣也非常友好，派出各自的國會議員團或高階代表團參加就職大典，代表台灣是一個非常重要的民主國家，一個新的政府上任也代表民主的程序是在前進當中，全世界各地應會以不同形式恭賀台灣在民主的道路上有往前邁進的一步。

而今年台灣再度沒有收到世界衛生大會（WHA）邀請函，吳釗燮坦言，能參加WHA的難度還是很高，但策略與去年相同，積極爭取更多國家來協助、支持，包含在世界衛生組織祕書處接洽，或是以公開發言、書面等方式為台爭取，今年在公眾輿論上也有所斬獲，也有許多民主國家國會中的朋友也非常支持我國參與世界衛生組織的活動。