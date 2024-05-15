多種病毒近期一起爆發，導致大人、小孩都生病，診間爆滿。小兒科醫師林智葳發現，最近診所有好幾個發燒多天、劇烈咳嗽的孩子，一驗發現是感染「人類間質肺炎病毒」（hMPV），有的甚至7天後才退燒，可能引發嚴重下呼吸道感染，也就是肺炎。

林智葳在臉書發文，最近門診遇到幾個高燒好幾天、劇烈咳嗽的孩子，在診間進行病毒快篩後都呈現「人類間質肺炎病毒」（hMPV）陽性的案例。

林智葳表示，這個病毒唸起來超級不順口，每次在診間跟病人解釋時都要用字卡介紹，人類間質肺炎病毒雖然沒有抗病毒藥物，也不易引發重症，可是這病毒容易讓孩子高燒數日，有些甚至到第7天才退燒，可能引發嚴重下呼吸道感染，導致肺炎的特性還是不容忽視。對於父母而言，知道孩子發燒的原因也會相對安心許多，也請大家多加注意，最近病毒好多。

小兒科醫師陳信宏在臉書粉專解釋，人類間質肺炎病毒在嬰幼兒、免疫系統較弱及年長者身上較明顯，甚至還可能造成呼吸衰竭，被視為「小小孩殺手」，一旦出現發高燒、劇烈咳嗽的症狀時，就得將此病毒感染列入考慮，所有年齡層皆有可能反覆感染。