近年來，數位轉型是許多公司營運的重中之重，從資訊、通信、金融業到傳產等領域，都要運用數位科技、導入人工智能，全方位改革，進而在競爭激烈的商業環境中，尋找新生存之道，讓企業保持競爭力並創造新價值。例如台灣鋼鐵業龍頭中鋼公司、「護國神山」台積電等等都在數位轉型路上持續耕耘。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點推動數位轉型的台灣企業，其中哪些是帶動聲量討論的前三名佼佼者呢？帶您一起來看！

數位轉型為何如此重要？因為公司透過數位科技、人工智慧、大數據等應用，從根本上改變營運流程、商業模式乃至組織結構與企業文化，不僅能夠更靈活地應對市場變化和客戶需求，也在推動智慧創新的同時，吸引年輕人才加入。

改造組織文化、IT思維！台積電6大面向扎根數位轉型

被譽為「護國神山」的台積電，是守護台灣科技產業命脈的重要角色！作為領先全球的半導體製造公司，台積電藉由數位轉型提升生產效率和創新能力，超前部署帶領產業一同進步，被許多網友稱讚「台積電一動，整個台灣也會動起來」、「走在很前面」，成為企業數位轉型的聲量冠軍。不只是承接訂單的生產端，台積電化被動為主動，打造無可取代的市場價值，吸引更多商業機會。未來還預計開發產品碳足跡自動計算機制，建立半導體淨零供應鏈。

因疫情影響加快進程，台積電在2022年提出6大數位轉型新方向，以「Fab runs on code」為概念，從軟體科技公司思維出發，運用軟體協助晶圓廠轉型，除了製造和IT技術革新，更進一步實現組織文化、工作型態的升級。轉型策略包含，將AI應用導入製造流程、打造雲原生平臺實現軟體維運新模式、推動工作型態現代化、強化供應商永續力的數位供應鏈以及技術架構現代化。同時以智能製造中心（IMC）為首，傾力發展數位智能工廠，結合人工智慧、機器學習、IT技術以及製造、工程專業，優化產能效率與品質。

數位轉型驅動傳產升級 中鋼創新迎接低碳未來

傳統產業代表的中鋼公司登上數位轉型聲量第二名，讓你驚訝嗎？產業數位轉型已是全球趨勢，鋼鐵業也得跟上時代腳步，比起擁有數位優勢的科技和資訊業，傳產必須付出更多人力及資源，因此中鋼能突破重圍、創造高討論度，讓不少網友眼睛為之一亮。作為台灣最大的鋼鐵企業，中鋼自2016年起便逐步發展相關策略，包含成立智能產銷推展委員會、AI研究團隊以及數位轉型推動小組，針對營運、生產、設備等3大面向規劃智能化系統，將人工智慧物聯網導入煉鐵、煉鋼、軋鋼等製程。

中鋼公司是台灣目前唯一的一貫作業煉鋼廠，一貫化作業鋼廠主要將高爐鐵水經轉爐冶煉成鋼液，出鋼後再到精煉站進行鋼液成分及溫度微調，最終使產出的鋼材達到客戶訂單及品質的要求。近年以AI數位科技驅動低碳轉型工作中，包含建置高爐智能化感測器，將影像、溫度、應變等量測數據，彙整於「高爐煉鐵智慧平台」，加入人工智慧物聯網以及AI演算法開發的27項智能模組，預計一年可降低超過7000萬元的成本、減少4518噸二氧化碳排放。

另外還有添加低排碳原料「熱壓鐵塊(HBI)」的試驗，對於高爐降低二氧化碳排放大有助益。此外，「AI智慧配煤」技術，能夠有效協助操作人員即時調整冶金煤料配比，讓焦炭強度、品質更穩定，進而降低原料成本，預計一年可降減7500萬元。

「雲化」找尋新生存之道！中華電信數位轉型：以客戶為導向

提到中華電信的數位轉型歷程，許多網友回想起疫情時期，憑藉電信資訊背景的先天優勢，快速投入資源協助政府建制相關系統，整合快篩、疫苗接種和足跡資訊，讓防疫措施更便利、更普及。

中華電信從2018年開始進行數位轉型，著重趨勢、組織、願景與策略4大面向，導入「以客戶為中心」的經營理念，大刀闊斧地將原本以產品服務為導向的組織結構，調整成以客戶為導向的型態，建立個人家庭、企業客戶、國際分公司3大事業群，提升商業競爭力；另外也成立網路、資訊分公司和研究院等3個技術群。

以「雲化治理」為數位轉型核心的中華電信，從公司內部先開始推動改革，由基層員工到高階主管，先讓每個人都能「看得懂、學得會、用得好」各項雲端服務，奠定基礎能量後再往外發展，積極推動5G部署、大數據分析和AI技術，滿足企業和政府客戶對數據處理、儲存和分析的需求，進一步促進產業升級、帶動數位經濟發展，為自己創造新的市場競爭力。

十大「數位轉型」網路聲量最高的台灣企業

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年3月28日至2024年3月26日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『數位轉型企業』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。