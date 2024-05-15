美廠英特爾衝刺晶圓代工事業，目前已成為荷蘭艾司摩爾（ASML）首台最新型「High-NA EUV」（高數值孔徑極紫外光微影系統）的買家，但台積電則按兵不動，美國財經媒體引述台積電高層說法指出，台積電A16先進製程節點並不一定需要這部機器，原因是價格太貴了。

14日一場在阿姆斯特丹技術研討會上，台積電業務開發資深副總經理暨副共同營運長張曉強指出，我喜歡High-NA EUV的能力，但我不喜歡它的標價。

根據了解，ASML這款新設備有助於將晶片設計縮小高達三分之二，但在售價方面，這款EUV一台售價高達3.5億歐元（3.78億美元），ASML一般常規EUV機器的成本為2億歐元。

根據ASML介紹，最新型高數值孔徑EUV光刻機「High-NA EUV」的造價成本超過3億美元，可以滿足一線晶片製造商的需求，在未來十年內能夠製造出更小、更好的晶片。