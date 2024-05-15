許多民眾抱怨國旅太貴，寧願出國玩，不過有網友表示，去年底全家3口去南部玩4天，包含住宿、油錢、餐費等共3萬有找，大讚國旅便宜，認為如果去日本至少要花10萬。話題引發熱議，不少民眾分享去日本旅遊的經驗，有網友表示一家3口去沖繩玩9天6萬有找；也有人直言，旅遊除了花費以外，品質也很重要，同樣花5萬，在台灣玩2趟也比不上日本1趟，「台灣玩完只剩下空虛，去日本則會留下滿滿回憶。」

一名網友在批踢踢發文表示，去年底一家3口去台南和嘉義玩4天3夜，商旅住宿費用含早餐共6600元、油錢約3000元、餐費約1萬元、門票及雜費約2000元、伴手禮4000元，總花費3萬元有找，約2萬5600元。

原PO認為這價格很便宜，直呼「不懂為何有人說國旅比出國貴？」他說現在2大1小去日本5天至少要花10萬，認為同樣的價錢如果在台灣玩5天，每晚住高級飯店、每餐吃大餐，也不用花這麼多。

話題引發熱烈討論，許多網友認為在國內玩4天要3萬，等於1天花費將近1萬，「不覺得很貴嗎」、「出國其實就貴在機票成本，其他不管旅遊品質或住宿品質都屌打國內。」

不少過來人分享去日本旅遊的經驗，有網友表示，前陣子帶孩子去沖繩玩9天，2大1小總花費6萬有找；也有網友直言，一樣花5萬，在台灣玩2趟的旅遊體驗根本比不上日本1趟，「在台灣5萬花完剩下迷茫和空虛，在日本則是滿滿的回憶和滿足，這點完全比不了。」