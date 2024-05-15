2020年錢櫃KTV台北林森店大火案導致6死67人受傷，台北地方法院15日宣判，唯一認罪的工程行負責人王聖傑判欲3年，襄理陳思宏判刑、襄理謝勇奎及負責人練台生判無罪，林森店經理翁珮雯判刑1年2月，緩刑4年、副理張惠純判刑1年，緩刑4年，錢櫃工程師黃思銘判刑2年，緩刑4年，錢櫃轉投資的迪廣公司判罰金30萬元。

法官判決理由是練台生為迪廣公司董事長，其已依法設置、維護消防安全設備，且基於公司分層負責之理由，其不對錢櫃林森店內之消防安全事務負責，從而，其不負消防法、職業安全衛生法、刑法過失致人於死、過失致傷之刑責，應為無罪之諭知。另被告陳思宏、謝勇奎對錢櫃林森店內之消防安全事務，依其等職務無從負責，亦均應為無罪之諭知。

北院指出，翁珮雯、張惠純為迪廣公司所經營錢櫃KTV林森店之店長、副店長、被告黃思銘為錢櫃林森店電梯工程專案負責人，於錢櫃林森店電梯工程施工期間，其等對疏未注意消防安全設備無法使用，嗣因被告王聖傑充電時未注意器材充電狀況，發生火警，以致錢櫃林森店內消防安全設備均未能發揮作用，因而導致6人死亡，72人受傷。

北院表示，翁珮雯、張惠純、黃思銘及王聖傑均應負刑法第276條之過失致人於死罪責，翁珮雯量處有期徒刑1年2月、被告張惠純量處有期徒刑1年、被告黃思銘量處有期徒刑2年、被告王聖傑量處有期徒刑3年；被告翁珮雯、張惠純、黃思銘均緩刑4年。又迪廣公司未提供適當之職業安全設備及措施，科罰金30萬元。