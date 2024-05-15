錢櫃KTV台北林森店3年前發生大火，導致6死67人受傷，台北市消防局林姓火調專員2023年底曾經到台北地方法院出庭作證，她逾2小時用詳細的簡報資料，說明錢櫃消防設備全部沒有發揮作用，再加上電梯施工造成「煙囪效應」釀禍。

錢櫃林森店2020年2月起，進行增設電梯工程，當時疫情衝擊業績，練台生與幹部討論決定邊施工邊營業，卻未落實消防防護計畫，同 年4月26日承包商王聖傑將儀器充電引發火災，店內消防設備未起作 用造成重大傷亡。

有20年火災調查資歷的林姓專員29日到北院作證，她證稱錢櫃大火案， 她到現場6次勘察，並與同事共同完成火災調查報告；她說案發當時，錢櫃的4樓及5樓在施工，客人在6樓及8樓的包廂，因為4樓儲藏室起火，但錢櫃消防設備沒有發揮作用，導致大火漫延。

林女說，起火的原因經是因雷射水平儀器的鋰電池充電時起火，這些24顆鋰電池中有10顆是日本原廠公告召回的不良商品，但鋰電池起火後，應有的消防設備包括火警偵測警報系統、排煙撒水系統都沒有運作，讓火勢從4樓漫延到整棟

林女說，錢櫃的1樓消防受信總機電源是關閉的，無法發出緊急警報，且排煙系統無法運作，沒有將室內的煙排除，再加上室內消防栓無法加壓，撒水系統不能自動撒水使用，於是大火從4樓快速延燒到整棟錢櫃大樓。

檢察官問，錢櫃9樓及10樓的排煙風管是否被切除，影響排煙，林女回答，風管被切除造成那一層無法排煙，且起火點4樓的自動撒水器被拆除無法撒水，再加上地下室幫浦關閉，水無法加壓進行撒水滅火。

林女也說，4樓起火後，8樓的包廂內6死67人受傷，是因為火的 「煙囪效應」及消防設備被關閉，樓梯的安全門未關閉，無法阻斷樓層間的火及濃煙，再加上電梯施工從樓下2樓到10樓，形成一個直立式的孔道，讓濃煙快速擴散到每一個樓層。

林女，更嚴重的是「防火區劃」原本可以在火災發生時將火勢控制在某一區域，卻因錢櫃施工在樓地板打洞及電梯施工，將建築物的「防火區劃」因施工遭破壞，造成「煙囪效應」，渨煙導致8樓包廂內的客人死傷慘重。