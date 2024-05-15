6月起實施夏月電價，家庭電費恐破千元，水電專家「宅水電」揪出家裡6大隱形耗電巨獸，包括傳統螺紋燈泡、桌上型電腦、電熱水瓶、電熱水器、老舊定頻冰箱和定頻冷氣等，其中電熱水器的耗電量最可怕，打開熱水加熱一次就消耗10度電，洗澡時間除外，若一天加熱至少3次，一年下來可能會花費2.7萬的電費。

「宅水電」於YouTube頻道指出，LED燈泡一顆只要12瓦，但傳統螺紋燈泡卻要23瓦，以一盞燈5顆燈泡來算，客廳和餐廳兩盞燈更換成LED燈泡後，預估一年可省800元電費。

「宅水電」表示，桌上型電腦長時間待機，會默默吃掉不少電，他以自己的桌上型電腦耗電量60瓦為例，若都沒有關機，一年至少要多花1314元；另外電熱水瓶表面會因通電而產生熱能，耗電量非常大，4公升的電熱水瓶每天都會消耗1度電，一年下來要花963元。

「宅水電」說，電熱水器是許多租屋族的惡夢，電熱水器開啟、加熱一次會消耗10度電，一年至少要多花9125元，洗澡以外的時間開到熱水，電熱水器加熱就會增加耗電量，一天加熱1～3次，一年下來可能會花費2.7萬元的電費，建議在電熱水器加裝定時器，以控制加熱時間；此外老舊的定頻冰箱若在頻繁開關的情況下，電費也很容易暴增。

至於定頻冷氣，「宅水電」說，定頻冷氣啟動電流非常大，也常因環境調整溫度，而增加耗電量，最好是更換成一級能效變頻冷氣，可節省一半電費，同時也要考量室內環境大小，選擇適合瓦數的冷氣。