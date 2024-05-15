藝人李綺虹1994年奪下港姐季軍後出道，一雙水汪汪大眼加上甜美笑容，在演出古天樂版的《神鵰俠侶》後，贏得「最美郭襄」封號。當年嫁做人婦後便洗盡鉛華，移居加拿大專心相夫教子，直到近日，她出演一部加拿大動作電影，並且接受港媒訪問，談及相隔十多年復出拍戲的心情。

李綺虹2004年結婚後，僅於2008年回歸TVB拍攝《絕代商驕》及《老公萬歲》，以及2019年到日本拍攝《香港親善小姐》，幾乎是淡出演藝圈。不過近日返港帶著兒子上節目受訪，透露先前才拍完一部加拿大的電影；對於隔了十幾年再次拍戲，她坦言拍完後略為失望，因為這是一部武打戲，但兒子不給她打。

李綺虹透露帶著身為運動員的兒子到片場觀摩，順便試探他是否對武打及演戲有興趣，結果兒子竟略為怯步，並且難以置信表示：「很瘋，太拼命了！」之前長相帥氣的兒子曾被網友大讚能夠直接出道，未料，他表示相當喜愛目前的工作，暫無轉戰演藝圈的打算。

李綺虹帶著兒子上節目受訪。（圖／東網）

李綺虹當年正值事業高峰時，因工作壓力太大罹患憂鬱症，好在老公不離不棄的悉心照料，才順利從低潮走出來。此外，她更透露曾對容貌及漸長的年紀有所焦慮，不過後來想通；到了不會有人想找她拍戲的年紀，才逐漸釋懷。至於日後是否願意返港拍戲，她表示只要有人邀請就歡迎，不難看出戲癮再度發作。