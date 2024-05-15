美國昨（14）日宣布對包括電動車、電池、太陽能組件等中國大陸產品課徵新關稅，以保護美國製造業，並砲轟大陸低廉商品充斥全球市場。究竟拜登政府祭出的關稅措施能否擋下大陸傾銷？路透社分析，關稅重手可能進一步加速中國製造轉向墨西哥、越南等其他地區；另外，歐洲可能因為貿易保護措施較脆弱，進一步承受傾銷壓力。

美國14日宣布對中國大陸商品課徵總價值180億美元關稅。

報導引述美國官員及貿易專家說法，指出美國政府若不強硬切斷從墨西哥或其他國家轉運、稍微加工的中國商品，過多的大陸低價產品仍將進入美國。

曾在國際貨幣基金（IMF）負責中國事務的康乃爾大學（Cornell University）貿易政策教授普拉薩（Eswar Prasad）表示：「新關稅或許能阻擋中國的進口商品，但當中多數進口商品仍可能繞道不受關稅影響的國家。」

普拉薩指出，基於成本低廉及地理鄰近性，墨西哥及越南尤其在美中貿易緊張升溫中受惠，他提醒這2國必須在獲得新製造投資的同時避免華府的怒火。

墨西哥已超越中國成為美國第一大進口國，今年前3個月的進口商品總值超過1150億美元，相較之下，從中國進口的商品總值不到1000億美元。

由於美國從墨西哥進口的鋼鐵商品不斷增加，加上中國電動車龍頭比亞迪計畫赴墨設廠，華府也愈來愈擔心墨西哥成為中國商品的轉運中心。路透社4月曾報導，美國官員已向墨西哥施壓，要求拒絕對大陸車廠提出投資激勵措施。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）坦言對墨西哥與中國的貿易關係感到擔憂，將「繼續關注」未來事態發展。

根據美墨加貿易協定（U.S.-Mexico-Canada Agreement），墨西哥商品輸往美國基本上不會被課徵關稅。另一方面，美國商務部正在考慮給予越南「市場經濟」地位，未來可能降低越南商品輸美的反傾銷稅。

美國貿易代表署資深顧問莫羅（Cara Morrow）表示，貿易代表署已就如何降低中國鋼鋁透過墨西哥轉運的問題交涉，美國也已向墨西哥挑明，美墨加貿易協定旨在促進北美整合及競爭力，「而不是為中國提供後門」。

她透露，墨西哥也將中國產能過剩視為對墨國經濟的威脅。莫羅指出，貿易代表署在談判中討論墨西哥對鋼鋁課徵反傾銷稅，以及加強監督金屬商品的進出 口。

歐洲恐承受更大壓力

報導分析，拜登對大陸商品調升關稅，可能讓歐洲盟友承受更大壓力，因為過剩的中國電動車、太陽能組件、電池、鋼鐵等，可能轉移至貿易保護措施較脆弱的歐洲。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）貿易專家芮恩希（William Reinsch）形容，試圖阻擋中國產能過剩，「就像擠壓一顆氣球，一邊縮小，另一邊就彈出」。