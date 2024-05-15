執政8年的總統蔡英文將於下周一520卸任，《鏡新聞》今（15日）天公布五月政經民調第十六波調查結果（前次公布是4/17），在歷任元首滿意度評分部分，蔡英文61.49分最高，其次為前總統馬英九54.37分、陳水扁54.29分。

關於蔡英文8年施政評價，該份民調結果顯示，有54.1%過半數的民眾表達滿意（19.3%非常滿意、34.8%還算滿意）、38.5%表示不滿意（16.2%非常不滿意、22.3%不太滿意）、7.4%未表態。至於施政滿意度，國人最滿意國防外交，其次為性別平權與醫療衛生，最不滿的是住房政策、經濟發展、交通安全。

另外，與前任元首扁馬進行滿意度評分(0分表示非常不滿意、100分表示非常滿意)，整體來說，國人給予蔡英文政府施政平均分數61.49分、馬英九政府平均分數為54.37分、陳水扁政府平均分數為54.29分。

至於蔡總統將交棒新任總統賴清德，國人對於賴總統新政革新多有期許，有34.6%希望針對經濟發展改革、20.5%希望改革住房政策、13.8%的民眾最希望改革國防外交、9.2%的民眾最希望改革教育文化、8.9%的民眾最希望改革交通安全，4.6%的民眾最希望改革醫療衛生。

該調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年5月12日至5月13日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話541人、手機538人，共1,079份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.98%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台https://data.gov.tw/。經費來源為鏡電視。