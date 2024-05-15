宜蘭縣昨晚9時許驚傳一艘試俥中的風場運輸船，其機艙在蘭陽溪出海口距岸3.8海浬處起火，船上16人待援。（蘇澳海巡隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣昨晚9時許驚傳一艘試俥中的風場運輸船，其機艙在蘭陽溪出海口距岸3.8海浬處起火，船上16人待援。（蘇澳海巡隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣昨晚9時許驚傳一艘試俥中的風場運輸船，其機艙在蘭陽溪出海口距岸3.8海浬處起火，船上16人待援。（蘇澳海巡隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣昨晚9時許驚傳一艘試俥中的風場運輸船，其機艙在蘭陽溪出海口距岸3.8海浬處起火，船上16人待援；蘇澳海巡隊獲報後派出2艘巡防艇趕赴現場，將人接駁上艇載回蘇澳港，其中2人身體不適送醫治療，起火原因尚待進一步釐清。

據了解，海巡署第一巡防區指揮部昨晚9時許接獲118報案，該艘風場運輸船在蘭陽溪出海口距岸3.8浬海域試俥時機艙失火，船上16人待援；遂第一巡防區指揮部指派蘇澳海巡隊PP-10028線上巡防艇全速趕赴現場，並增派PP-10077巡防艇協助救援任務。

巡防艇抵達事發海域後，失火的風場運輸船機艙以使用乾粉滅火器撲滅，並關閉艙門、下錨，等候拖船拖帶，PP-10028巡防艇將船上16名人員，包含14名本國籍、2名丹麥籍人員接駁上艇返回蘇澳港，其中2人身體不適，由救護車送往台北榮總蘇澳分院就醫。

失火現場則由PP-10077艇在場戒護，未發現油汙情形，後續由第一巡防區指揮部通報交通部航港局北部航務中心發布礙航通告，提醒航行事發水域船舶應注意避讓，維護航行安全。