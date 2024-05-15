女星張本渝過去演出過電視劇《流氓校長》、《飛龍在天》，近年的作品則有《婚姻結業式》。48歲的她至今未婚未生，被老母親擔心如果老了住院是否就沒人照顧。她則表示自己會努力維持身體健康，更說就自己觀察到的，養兒不一定防老，如果親子關係不好，孩子長大不理你也沒轍，就算關係好，也不該把責任放在孩子身上，「要對自己的健康、生活和選擇負責」。

張本渝最近在臉書分享，表示媽媽很擔心她沒結婚、又沒小孩老了會沒人照顧。張本渝安慰媽媽：「所以我努力的保持健康啊，我的目標是老了不用別人照顧」，以日本節目裡那些獨居老人為目標。她說自己有保險、存款、投資，就算住院還是有辦法養活自己，此時媽媽抿著嘴笑一笑，但張本渝還是能感受到母親的擔心。

張本渝過去演出過電視劇《流氓校長》、《飛龍在天》，出道超過30年。（圖／中時資料照）

張本渝進一步說，如果親子關係不好，就算有孩子也不能保證無後顧之憂，就算關係好還是要有獨立自主的能力，「把希望寄託在別人身上是一件危險的事，而養兒防老的傳統觀念，在現在這個世代已不適用，說實在的確也造成許多家庭的不愉快，長輩期待落空，晚輩也背負著沉重且無形的包袱，大家都不輕鬆」。

張本渝發文。（圖／翻攝自張本渝臉書）

最後，張本渝說她明白媽媽的擔心，也清楚不論孩子多大，在母親眼中永遠是小孩，也是一輩子的牽絆，「即使過程是相愛相殺，無條件的愛始終是媽媽內建功能」。而張本渝先前就自曝與台美混血男友談遠距離戀愛，兩人雖然3年多沒見面，但都會靠視訊聯繫。先前她為了買「安心藥」去凍卵，將在今年到期，她透露其實跟男友有共識不打算生小孩。至於男友7月要來台灣，是否考慮結婚？她沒把話說死表示：「這個可以保密一下！有在討論結婚，但還沒求婚，他有大概詢問，有確定會跟大家講。」