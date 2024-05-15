人生各有不同追求，有人希望事業成功，有人則期盼生活平順，但少數幸運兒兩者兼得，做任何事都格外順利，令人羡慕，《搜狐網》分享農曆5、28日出生的人好運相隨，財運極佳，尤其今、明兩年大賺一筆，福祿兼得。

▌農曆5日

這天出生的人最近運勢極好，基本上求財得財，處於心想事成的狀態，尤其今、明兩年數錢數到手抽筋，不過走勢最旺的還是子女運，尤其是新婚不久的人，有可能得上天賜福，最近喜事上門，讓他們能夠多添一位或多位新成員，真是可喜可賀。

▌農曆28日

農曆28這天出生的人，打從出生就是家裡小福星，長大後更是能招財旺家門，他們從小生活安逸，以後不管做什麼都可以得到六親幫助，事業進展順利，錢財如泉湧，福氣滿滿，能夠越老越享福。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。