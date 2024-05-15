農業部爭取1.83億欲發放面額250元、總張數70萬張花蓮專用券，農業部15日表示，初步規畫7月1日起開放民眾領取1份面額為250元的「農粉幣」，而且在農業部合作電商平台「從心出花」專區消費滿千亦可領，但「農粉幣」只限在花蓮實體合作商家使用。

立法院經濟委員會15日審查立委提案修正《農村再生條例》，農業部代理部長陳駿季會前表示，因目前交通尚未完全改善，餘震也影響遊客意願，在不適當時間發放，「農粉幣」效果恐怕不高，目前暫定「農粉幣」7月1日上路，後續視交通狀況評估實施時間。

農業部農村發展及水土保持署產業發展及休閒組長楊欣佳說明，民眾農業旅遊平均消費468元，這次振興花蓮將開放民眾領取1份面額為250元的「農粉幣」，只限在花蓮實體合作商家使用，初步規畫，「農粉幣」領取期限到10月底，使用時間到11月。

他指出，民眾到花蓮開啟手機定位，並登入「農業易遊網」便能領取，直接到當地合作商家消費，而且民眾在農業部合作各電商平台「從新出花」專區消費每滿千元亦可領取1張「農粉幣」，消費越多領越多。