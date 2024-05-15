2人從腳踏車步道跳進淡水河往八里方向游去。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市淡水警分局今（15）日凌晨12時，在沙崙路的新民隧道前攔檢一輛轎車，並要求駕駛出示證件，駕駛起初假意配合，期間卻猛踩油門後拒檢逃逸。警方一路追捕，駕駛及乘客棄車後從腳踏車步道跳進淡水河並往八里方向游去，消防人員在河面搜索一晚仍不見二人身影，至於詳細原因尚待釐清。

警方指出，駕駛拒檢並開車逃逸後一路衝撞路緣，並駛入淡水捷運站後方的公園草皮，輪胎因此爆胎而無法繼續行駛。對此，駕駛索性與車上另一名乘客棄車逃逸，員警則隨後追趕，未料卻見2人從腳踏車步道跳入淡水河，並往八里方向游去。

員警經檢視未從車輛上查獲違禁品。（圖 / 劉詠韻翻攝）

車主共計最高恐面臨32萬餘元罰金。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方隨即通知消防人員協助處理，而消防人員駕駛橡皮艇於河面上來回搜尋一整晚，仍未見2名男子。據悉，轎車車主為東南亞籍移工，員警經檢視未從車輛上查獲違禁品，而本案將依《道路交通管理處罰》條例35條移置保管車輛，並通知車主到案說明以釐清案情。

警方表示，至於車輛沿途違規也將舉發9張罰單，包括第43條危險駕駛，罰金約3萬至12萬元，第35條經過路檢點不依指示稽查，可罰18萬元，5次闖紅燈、1次紅燈右轉，以及吊扣車牌，共計最高恐面臨32萬餘元罰金。