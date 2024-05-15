2024年第五屆國家海洋日慶祝活動將於6月15日在高雄港16號、17號碼頭舉行，海洋委員會屆時將於6月15日在高雄港外海舉辦「航海大會師—帆船賽」，邀請國內外帆船好手踴躍報名共襄盛舉。

此次帆船賽事在高雄港16、17號碼頭及高雄港外至柴山外海（左營軍港南邊）舉行，不僅免收報名費用，同時將提供參加競賽活動帆船包含補貼油料、運費及人員等費用，帆船規格60呎以上補貼4萬元，45呎以上至60呎3萬元，30呎至45呎2萬元，30呎以下1萬元，總補貼金額高達60萬元。

賽事獎金部分，前3名分別頒發獎金10萬元、8萬元、5萬元獎金及獎盃一座，第4名至10名也有獎金獎勵。同時海洋委員會也為每一位帆船賽完賽選手製發紀念徽章及航海大會師專屬精美紀念品一份；賽事結束後在活動會場更特別安排交流饗宴，邀請全體完賽選手一同交流分享、聯繫感情。

此賽事自即日起至5月24日報名，報名連結及競賽規程請參考以下網址：https：／／forms.gle／jNc5joegWNc8gRDr9，海委會歡迎國內外各路帆船好手及帆船愛好者呼朋引伴參加。