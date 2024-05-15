鮑爾表示，雖然近期通膨高於預期，但他預期聯準會下次利率行動不會是升息，激勵投資人信心。

由於服務和商品成本大幅上揚，美國14日公布的4月生產者物價指數（PPI）高於預期，令市場預期9月降息機率下滑。不過鮑爾稱PPI數據好壞參半，而不是升溫，因為3月PPI遭到下修。

科技股雲集的那斯達克指數14日大漲122.94點或0.75％，收在16,511.18點，輕鬆改寫4月11日創下的收盤新高紀錄。道瓊數與標普500指數分別收高0.3％與0.5％，距離3月28日創下的收盤紀錄僅有咫尺。