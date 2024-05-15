外交部長吳釗燮近因在社群平台Threads發文稱「林北一定吵、奮戰到底」，引發外界批評。對此，民進黨前立委李俊毅認為，在接任國安會秘書長後，吳釗燮可能會很少對外講話，準總統賴清德也不會允許他像過去一樣講其他領域的事，或許正因如此而有一些委屈

針對相關事件，國民黨立委馬文君13日問外交部次長田中光，「林北」是什麼意思？田回應，這是非常接地氣的一個語言，民間常常用這句話，但自己沒有用過。馬文君指出，一般人可使用這樣的用詞，但外交人員用字遣詞須精準。若面對其他外交人員或國會議員，類似用詞可能需要檢討，發言應拿捏分寸，「我們的外交會失敗，就是因為這樣」。

李俊毅昨（14）日在政論節目《少康戰情室》表示，「林北」一詞確實比較偏向台灣基層社會的說法，也比較粗魯，「不是說好像會對你怎樣，而是一種比較台式的表現」。但對於這種話該不該從外交部長的嘴巴講出這種話，李俊毅也坦言，他不建議吳釗燮這麼做。

李俊毅認為，在接任國安會秘書長後，吳釗燮可能會很少對外講話，或許正因如此而有一些委屈；但對於此說法，節目主持人、資深媒體人趙少康反駁，外交部長原本不會講國防、國安的事，但吳卻實常講，未來到國安會後，不知道會怎麼做？李俊毅則回應，賴清德不會允許吳釗燮這麼做。