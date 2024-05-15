1500億元的農村再生基金，用於農村再生計畫的整體環境改善、公共設施建設、個別宅院整建、產業活化、文化保存與活用及生態保育支出，因基金將用罄，朝野立委都提案修正《農村再生條例》，欲將基金經費上限提高至最少3600億元，但農業部表示，立委提案增訂固定經費額度，已違反《財政紀律法》，未來會向行政院爭取經費撥補。

農業部2011年成立農村再生基金，2020年已完成撥補1500億元，截至今年2月底，基金尚有497億元，因經費即將用罄，國民黨立委張嘉郡、楊瓊瓔與民進黨立委邱議瑩，都提案修正《農村再生條例》，將原本農村再生基金1500億元，調整至3600億或4500億元，今日送入立法院經濟委員會審查。

農業部代理部長陳駿季表示，農村再生基金預算由行政單位編列，由立法院審議，但不得在條文明定金額或提高比例，立委提案修正明訂農村再生基金的經費上限，已違反《財政紀律法》規定，農業部未來會向行政院爭取年度經費撥補基金，再由立法院審議。