魯凱族「萬山語」族語教師戴文正Lavoras Latavelengae遭人爆料，任教11年期間猥褻7位國小男童，撫摸生殖器或臀部，甚至拍下不雅照共108次。高雄地檢署獲報將他拘提到案，並聲押禁見獲准，案經檢察官偵查終結後，於今日起訴。

檢方指出，56歲族語教師戴文正於2021年至2023年期間為高雄市小港區、大寮區等5間國小聘任的族語老師，明知6名國小男童年齡均未滿12歲，分別利用教授族語機會，以手撫摸或撥動生殖器、撫摸肛門或臀部等方式，對學童猥褻行為，總計次數至少107次。

此外，於2017年間，戴更趁另1名未滿12歲的男童寄宿他住處的機會，以檢查確認下體為由或甚至趁他熟睡之際，拍攝男童下體的電子訊號並儲存在電腦內。

檢方偵查終結，認定戴涉犯刑法第227條第2項之對於未滿14歲之男子為猥褻行為、修正前兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項之拍攝兒童為猥褻行為之電子訊號、同條例第36條第3項之以他法使兒童被拍攝為猥褻行為之電子訊號等罪嫌，提起公訴。

該案起因為高雄地檢署接獲通報疑有國小兒童遭授課教師猥褻情資，於今年1月16日上午，前往戴姓教師住處拘提到案，訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方指出，針對校園性侵害案件，考量或非單一個案，於清查時如由警方逕行進入學校恐會驚擾校方及學生、由社工清查則有人力不足情形，因此就此類案件，建立由校方共同參與之網絡清查模式，協調由各學校協助以家防中心設計問卷清查涉案被告曾教過學生，找出疑似潛在被害人，再由檢察官進行後續訊問、調查。本案透過此模式於3個月內完成21所學校共計88名學生清查工作，此種模式可有效率自大量學生中清查出被害人，並盡速進行偵查追訴，被害者得以被發現進而接受相關心理諮商與輔導。

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