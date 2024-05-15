大陸央視新聞15 日報導，大陸國家移民管理局15 日召開新聞發布會表示，經商大陸外交部、國家發展和改革委員會、交通運輸部、商務部、文化和旅遊部、海關總署，並報國務院批准，移民局決定從2024年5月15日起，乘坐郵輪赴中並經由境內旅行社組織接待的外國旅遊團（2人以上），可從天津、遼寧大連、上海、江蘇連雲港、浙江溫州和舟山、福建廈門、山東青島、廣東廣州和深圳、廣西北海、海南海口和三亞等13個城市的郵輪口岸免辦簽證整團入境停留不超過15天。

大陸國家移民管理局稱，旅遊團須隨同一郵輪前往下一港，直至本次郵輪出境，活動範圍為沿海省（自治區、直轄市）和北京市。同時，為支持郵輪旅遊發展，決定將大連、連雲港、溫州、舟山、廣州、深圳、北海等地的7個郵輪口岸新增為中國過境免簽政策適用口岸，方便符合中國過境免簽政策條件的外籍旅客乘坐郵輪過境。