外交及國防委員會直播

今（15日）為外交部長吳釗燮任內最後一次赴立院報告並備質詢，不少立委都登記質詢，但在委員會正式質詢前卻發生一段插曲，民進黨立委邱志偉率先做會議詢問，直指委員會發言時間太長，但過程遭台下的立委徐巧芯打斷，於是不滿說，「要有倫理」、「你媽媽沒教你嗎？」徐則反嗆，「你爸爸沒教你嗎？」

該場會議主席為立委馬文君，一開始就先宣告本會委員10+2分鐘、非本會立委8+2分鐘。此時，邱志偉上前做會議詢問，他表示，每次來外交及國防委員會，本會委員大概都是6+2或是8+2分鐘，非本會大概5分鐘，今天改10+2分鐘，代表說這個議題很重要。而馬文君則回應「沒有啦，這次委員會的委員都在」。

邱志偉接著發言時，遭台下的徐巧芯打斷，因此不滿地說，「我在講話不要打我，要有禮貌，這是我的發言時間，請不要打斷，你這什麼口氣？要有倫理啊，你媽媽沒教你嗎？」徐也反嗆，「你爸爸沒教你嗎？我為什麼要對你有禮貌？」

過程中，馬文君多次想要緩頰，最後也喊「謝謝、謝謝」，但把對方叫成「何委員」。後來國民黨立委羅廷瑋也上台說，尊重委員的權益，但如果要控制時間，就拜託早點到場簽名排隊，發言自然而然就可以掌握時間，在這個時間點不需要討論這個。