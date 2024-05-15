台電公司與花蓮門諾醫院合作辦理「希望種子計畫」迄今邁入19年，提供在地大專院校學生暑期工讀機會，協助學生分擔家計，也藉此培養其正面價值觀，了解社會弱勢者的需要。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

台電公司與花蓮門諾醫院自2005年起合作辦理「希望種子計畫」，提供在地大專院校學生暑期工讀機會，協助學生分擔家計，也藉此培養其正面價值觀，了解社會弱勢者的需要，今年計畫預計提供20個工作機會，即日起至27日止開放報名，將優先錄取原住民、低收及中低收入戶、花蓮地震受災戶等。

門諾醫院表示，「希望種子計畫」迄今邁入19年，期間總計有298位學生、414人次參與，計畫主要的目的是希望能提供花蓮在地學子優質的工讀環境，讓學生們得以分擔家庭經濟，更希望透過社會服務體驗方式，培養學生正面的價值觀，了解社會弱勢者的需要，也期盼藉由實務工作的參與和學習，增加學生們職業性向的探索，提早規畫未來職涯發展。

希望種子計畫今年預計提供20個工作機會，予設籍花蓮的大專生，工讀期間自7月10日至8月14日止，總計6周、26天，每周一至周五，每天8小時，工讀薪資以時薪183元計算，日薪高達1464元，且計畫也會依規定投保勞保及提撥勞工退休金。

門諾醫院表示，計畫的工讀內容依據門諾各機構需要及工讀學生所學背景（科系、年級），安排適當的工作項目，工作地點以門諾醫院美崙總院、壽豐分院、壽豐護理之家及門諾社福基金會為主；計畫將優先錄取原住民、低收及中低收入戶、2024花蓮地震受災戶等人。

希望種子計畫報名時間即日起至27日止（以郵戳為憑），資格為設籍花蓮縣且目前就讀大專院校的學生（含今年升大二或升五專三年級），符合資格且有意參與計畫的學子，可至門諾醫院官網查詢相關內容，錄取結果將在6月7日上午11點公告於門諾醫院官網，並以簡訊通知申請人。