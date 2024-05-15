台北地檢署偵辦律師鄭鴻威擔任詐騙集團軍師，外傳桃園地檢署吳姓檢察官涉嫌幫律師男友策畫。桃園地檢署15日表示，當時吳姓檢察官因律師男友涉犯組織犯罪防制條例等罪，北檢交保後，在4月10日自請調查，桃檢隨即分案，因案件已經偵結起訴，將向高檢署取得證卷，本於於勿枉勿縱原則，詳加調查，並盡速對外公開結果。

外傳朱姓律師在4月時，想加入鄭鴻威團隊，但案子都被其他人搶走，朱的女友是桃檢檢察官，她在跟男友Line對話中「好吧！我只是覺得這個是打進去這個詐騙圈子的好機會」等等，還在Line建議男友可以跟鄭談合作模式等等。

桃園地檢署表示，吳姓檢察官的其律師男友涉犯組織犯罪防制條例等罪，台北地檢署檢察官諭知具保，吳姓檢察官在4月10日主動向桃園地檢署自請調查，桃檢亦立即分案調查。不過當時案件尚在台北地檢署偵辦中，基於尊重檢察官偵查權責及偵查不公開原則， 未向台北地檢署調閱相關事證詳查。現因該案件已偵結起訴，桃檢已經由台灣高等檢察署調取得相關卷證，由專責檢察官偵辦，將本於勿枉勿縱原則，詳加調查，釐清事實，秉公處理，並盡速對外公開結果。