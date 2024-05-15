即將69歲的「賭神」周潤發，過去憑藉《英雄本色》、《賭神》等電影紅遍亞洲，之後還轉往好萊塢發展。私下親民不擺架子的風格，讓他有「民間特首」的封號。平時愛爬山、愛跑步，最近又被野生捕獲現身香港太平山，不過眼尖網友發現，他大腿上竟出現如乒乓球大小的凸起。知情人認為，應該是嚴重的靜脈曲張。

最近有網友在香港太平山直擊周潤發，分享說：「早起登頂太平山，迎面而來一群晨跑客，中間一位看著眼熟，終於被我捕抓到野生『周潤發』」。而發哥當天穿一身黑，臉上掛著墨鏡，上半身穿黑色無袖背心，下半身穿黑色短褲加黑色緊身運動褲。除了桃紅色球鞋格外亮眼，更吸引網友注意的，就是周潤發左大腿處並非平滑，而是出現了兩個圓形凸起，大小像是兵乓球，直指這似乎是嚴重的靜脈曲張，不宜再跑步。

周潤發年輕時跟現在一樣帥氣。（圖／中時資料照）

當中自稱開健身房的網友就說：「腿部的靜脈曲張挺嚴重，尤其在水泥路常年跑步的，膝蓋廢的比普通人快很多，這種有氧傷膝蓋的同時造成肌肉流失，衰老的根源」，建議周潤發應該減少跑步，快走或散步比較好。

周潤發2018年來台時特別到陽明山上慢跑運動。（圖／中時資料照）

不過周潤發多年來就愛跑步，連來台灣宣傳作品時，都不忘抽空去陽明山或大安森林公園長跑，笑說如果不當演員要當運動員。先前挑戰21公里的半馬，耗時約2小時27分完賽，今年初又參加渣打馬拉松。周潤發曾說：「我過去的故事是電影，現在的是馬拉松。」