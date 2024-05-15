「不知道！忘記了！」76歲詹姓阿嬤日前在中市東區十甲路附近市場走失，警方到場處理詢問個資，阿嬤「防詐」功夫到家，堅不透露。員警渾身解數花時間「交陪 」，她才卸下心防拿出證件，但仍碎念說：「壞人這麼多，證件不能隨便給別人看！」；員警趕緊掛保證：「我好人！」，經聯繫才順利將她送回焦急家人身邊。

台中市第三警分局東區分駐所7日上午11時許接獲通報，1名老婦拄著枴杖在市場採買後，進自助餐店借坐休息，但卻坐了1個多小時，店家關懷阿嬤，但她一問卻三不知，只好報警。

店家說，阿嬤一早到店裡借坐，歇息20分鐘後，進市場買2大袋粽子，她拄著拐杖提得滿身大汗、又來借坐。

阿嬤宣稱，「兒子等一會兒會來載」，沒想到，她一坐就1個多小時，且連住處都說不清楚。

員警關心詢問阿嬤，她都回：「不知道」、「忘記了」，員警只好耐心、花時間陪聊「交陪」，苦勸阿嬤說出個資，讓員警協助她返家，否則家人找不到人會擔心。阿嬤才慢慢卸下心防，翻找隨身包包拿出證件，還邊碎念：「壞人這麼多！證件不能隨便給別人看」，阿嬤「防詐」功夫到家，讓警方及店家啼笑皆非。

警方循線查出她是住在附近的76歲詹婦，開警車將她載回家，阿嬤兒子緊張地出門相迎，焦急地說，他開車到市場繞好幾圈，找不到老媽身影，感謝熱心店家收留，暖警協助，將走失老母送回家。