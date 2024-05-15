旅英女子在社群媒體爆料獨居老父被詐騙，3000萬房產被過戶。警方12日逮到假冒「華碩投資公司」經辦員的陳姓男子並聲押獲准。不過陳男早在1月25日因擔任車手遭聲押，陳男騙法官指自己跟詐團不再聯絡，法官採信說法將其飭回，讓他又得以繼續作案。

桃園地檢署調查，陳姓男子涉嫌擔任詐騙集團車手，其中桃園楊梅1名婦人1月12日被詐騙75萬，她發現被騙後報案，警方讓其擔任誘餌，24日成功逮捕陳姓男子，並在身上起出「華碩投資公司」相關證件，桃園地檢署25日認為陳男涉嫌重大，有串證之虞聲押，桃檢今天提起公訴。

但陳男涉嫌在羈押庭中，稱自己的手機已被遠端刪除資料，已經沒有聯絡詐團同夥的方式，因此不會再犯。法官雖也認為涉嫌重大，但採信陳男說法，認為沒有串證之虞，連交保都沒有就飭回。

殊不知，陳男被飭回後，又與「華碩投資公司」詐團成員聯繫上，並欺騙獨居老父得逞。有檢察官痛批，法官於羈押庭實務中，對於符合羈押要件的被告，往往被告採哀兵政策，即輕易採信被告說詞，如今天是第一次犯案、手機等證據都被扣案、不會滅證、不會逃亡等似是而非之理由，即心軟而不忍羈押，甚而連交保都不交保。他痛批，如果法院連事證明確的車手都不押，幾乎不可能再繼續查得躲身幕後的詐團成員，更諻論追回被害人遭詐騙的財產。這種車手如果交保，往往隔天就繼續上工。