日本超燃系戰鬥動畫電影《BLOODY ESCAPE：地獄的逃走劇》由曾執導《航海王劇場版：紅髮歌姬》及《Code Geass 反叛的魯路修》系列的日本老牌動畫導演谷口悟朗擔任原案、編劇與導演，並由曾打造過《哥吉拉：噬星者》與《亞人》等片，並被譽為「3D 動畫先驅」，甚至曾5度榮獲艾美獎肯定的「多邊角動畫」擔任動畫製作。導演谷口悟朗游走在電視與電影動畫製作多年，是日本老牌動畫導演之一，這回是想在電影中做些在電視上做不到的事，並透露：「這部片片最有趣的地方，是東京變成廢墟，我所知道的城市變成反烏托邦。」

導演谷口悟朗分享：「雖然這部作品是作為電影完成的，但在企畫啟動時，還沒有確定製作形式，但無論我們把它拍成電視還是電影，我們都要先創造那個世界，然後採取一種方法，讓我們能夠以任何想要的方式去剪輯它。」他也說該片是他最喜歡的類型：「最有趣的是，東京變成了廢墟，我所知道的城市變成了反烏托邦。」尤其片中的新宿，呈現方式讓人印象深刻，他進一步表示：「泡沫時期我注意到新宿歌舞伎町，雖然這裡在白天是荒無人煙之處，但到了晚上，霓虹燈便會照亮那隱藏的廢墟感。我就在想，如果我們把小野友樹聲演的主角放在這裡，就會產生娛樂性。」

該片也請來曾配音《鬼滅之刃》、《SSSS.GRIDMAN》的聲優上田麗奈來聲演女主角「露娜露」。露娜露居住在新宿，對外界一無所知，只能透過學習對外界一知半解，所以很期盼能有機會離開新宿。導演表示：「我想讓她成為一位獨立女性，或是正在努力變得獨立的人。一些動漫出現的女性角色，往往會符合觀眾和創作者所期望的模式，但我想塑造一個跳脫模式的角色。」更稱讚上田麗奈：「她對待自己聲演的角色也很認真。當時看到她的態度，就決定邀她聲演《航海王劇場版：紅髮歌姬》中的迷你培波一角。 她當時的表現很棒，所以這次又請她去試鏡，結果她就如我所想像的露娜露一樣。」

電影透過「改造人vs.吸血鬼vs.黑道」的反烏托邦新穎題材，導演谷口悟朗表示：「一開始，我想到的是改造人，就是所謂的半機械人和吸血鬼。在某次會議上，我向負責製作的同事建議，如果我們加入第三力量，故事就更得以擴展。我認為創造全新的第三力量是個好主意，後來就出現了黑道。但如果黑道出現，他們會是改造人？還是機械人？意思是一樣的，但是修改成人類會更好，這個設定對我來說很有意義。」

他繼續補充說：「這部片不僅具有動作片的大場面，更也會讓觀眾對『生活在社會』這個主題進行深入思考。片中的人物都遭受不同形式的『飢餓』，而我們內心隱藏的慾望，有時會在不知不覺中被社會壓制和抹去。當故事落下帷幕時，觀眾能本能地感受自己在『渴望』什麼，就是如此擁有一個讓觀眾思考『人的尊嚴是什麼』的劇本。」

《BLOODY ESCAPE：地獄的逃走劇》將在本週五（17日）於台灣正式上映，片商也順勢推出「戲院入場特典」，只要購買本片電影票乙張，就有機會獲得「電影限定A3原文海報」乙份，數量有限，送完為止。