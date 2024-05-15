和耀建設結合123期建案，打造楊梅罕見大面積造鎮案，其中，「市心朗朗」建案一樓店面稀有釋出，開價815萬元起。其店面規劃最高6米空間，低總價優勢吸引置產、出租族群眼光；人流帶動錢流，商機從人口聚集地開始，目前正是入手好時機。

觀察房價變化，目前建案開價3字頭，觀察竹北上看6字頭房價，楊梅區段擁有房價低基期優勢，花費約20分鐘時間通勤，便能夠享有竹北一半價格的房屋。也因近期桃園整體房市起漲，楊梅區成為房市熱點，當未來重大建設逐步規劃施工，也看好會有一波漲幅。

「市心朗朗」為和耀建設當地第3期推案，結合1期的「新雪梨」、2期「新加州」，規劃近4000坪造鎮計畫；其中，三期總共有499戶住家，粗估每天約有1000位人流。

因此，設立店家首選楊梅「市心朗朗」，價格親民，從815萬元到1905萬元產品皆有，提供多元選擇。坪數規劃21至50坪，室內挑高達3.3米-6米，營造的開闊明亮空間，讓店面更具吸引力。不僅如此，店家可以依照自己規劃，打造心目中獨一無二的理想店面，無論開設輕食咖啡廳、便利商店還是其他類型的店家，未來深具發展潛力。

「市心朗朗」位於楊梅區，正逢房價低基期，親民價格吸引目光。圖為3D外觀示意圖。（業者提供）

除了能夠以相對平易近人的價格購入店面，人流帶動的商機更為造鎮案帶來嶄新面貌。若近一步觀察周圍店家的租賃情況，可以發現鮮少有空閒的店面，顯見區域一直存在店面需求。

「市心朗朗」周圍人流多，正是店面入手好時機。圖為3D外觀示意圖。（業者提供）

新建案「市心朗朗」與「新加州」『新雪梨』相望，1樓皆規劃店面，基地各退縮6米，加上中間8米寬的道路，可享受高達20米的寬敞空間；臨路退縮的設計，也讓行經此地的居民能夠舒適行走。

交通機能方面，車程約5分鐘可達埔心火車站，7分鐘至楊梅火車站；另外，還有國道1號、快速道路台66線、YouBike微笑單車、公車可利用。從埔心火車站延伸出的商圈熱鬧，不僅小吃、商家林立，生活採買也相當方便，能夠滿足居民日常所需。

「市心朗朗」位於桃園市楊梅區新農街二段239巷，基地面積達1867坪，打造地上13、15層樓以及地下3層建築，規劃1幢5棟，240戶住家、20戶店面，預計2025年6月完工交屋。目前正是店家卡位商機最佳時刻，當人流持續進駐，區域蓬勃發展時刻，指日可待。