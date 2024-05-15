張文宏權威解讀新冠變異株KP.2流行趨勢。（華山感染微信公眾號）

大陸復旦大學附屬華山醫院「華山感染」微信公眾號15日消息，一種命名為KP.2的新冠變異株，正在全球蔓延。今年2月以來，由於KP.2在全球流行毒株占比增長較快，世界衛生組織於5月3日將KP.2列入「需要監測的變異株」。大陸國家傳染病醫學中心主任，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏解讀，國際間從今年3月起檢測到KP.2，但從急診就診、住院人數及死亡人數看，未見人數趨勢明顯上升，可判斷KP.2後續實際臨床風險有限。

大陸國家疾控局14日發布新冠病毒KP.2變異株相關情況，處於極低水準。現階段的主要流行株構成比排在前三位的為JN.1、JN.1.16和JN.1.4，3月11日首次從廣東本土病例中監測到KP.2變異株。

據指出，KP.2是新冠病毒Omicron JN.1變異株的第三代亞分支，也是JN.1變異株中具有較強傳播優勢的一個亞分支，於2024年1月2日在印度採集的樣本中首次監測到。目前尚未檢索到KP.2的致病力和免疫逃逸能力較當前流行的JN.1變異株發生明顯改變的報導。

目前，JN.1變異株仍為全球優勢流行株。今年以來，KP.2亞分支在全球流行毒株中的占比逐漸增加，從1月上旬的0.16％增長至5月上旬的14％左右。近期，部分國家KP.2亞分支流行程度相對較高，占比為10％~30％。

據美國CDC公布的最新數據，截至5月11日的兩周內，KP.2變異株占到美國新冠病毒感染的28％，4月中旬這一比例僅為6％。

張文宏點評指出，新冠病毒處於持續的變異中，但仍很難突破Omicron家族。就像流感病毒持續處於變異之中一樣，變異是病毒在宿主免疫壓力下生存的常態。

大陸國家傳染病醫學中心聯合全國79家醫院數據，平台監測證實新冠Omicron毒株的變異與波動。2022年11月至2023年4月初以BA.5.2和BF.7為主，自2023年4月初開始XBB分型逐步增多，2023年7月起，臨床樣本分型以XBB分型為主，EG.5增長較快，8月上旬新增發現FY.3.1和FL.13.2。世衛組織提到的「需要留意的」變異株（Variants Of Interest，VOI）中XBB.1.16檢出較多（包括FU.1），「監視下的」變異株（Variants under monitoring，VUMs)中XBB.1.9.2及其亞型在2023年下半年占比較多，8月下旬檢出EG.5.1的子代EG.5.1.1，9月上旬檢出EG.5.1.1的子代HK.3，且HK.3在9-12月比例逐漸增加。10月下旬出現HK.3的子代HK.3.1及HK.3.2。2024年1月起出現JN.1，並在1-3月檢出均在70％以上，出現JN.1.1及JN.6等分型，截至4月30日，仍以JN.1檢出為主。

大陸國傳中心也檢測了地下汙水，污水中新冠核酸濃度監測顯示， 2024年1月10日前後有一個新冠高峰，隨後達到感染高峰平台期，自3月27日開始出現下降趨勢，4月中旬至今維持在3×104拷貝／L 水準，5月13日最後一次採樣的濃度為2.95×104拷貝／L。並有進一步下降的趨勢，且該數值與第二、三輪感染高峰的間隔期濃度相似。

而在此期間，大陸全國的新冠臨床疾病負擔並未出現大的波動，仍處於正常波動中。

當前監測數據提示，大陸當前流行的新冠病毒仍屬OmicronJN.1為主，而當前國際流行關注到了JN.1的子代亞型KP.2，截至5月12日，在大陸本土病例中共監測到25條KP.2序列。每周報告的本土序列中KP.2占比在0.05％~0.30％之間，仍處於極低水準。後續雖然該亞型仍然會有出現比例增高的可能性，但是如同國際上該亞型雖然從今年3月起檢測到，美國CDC監測提示截至5月11日，KP.2占比上升至28.2％，但急診就診、住院人數以及死亡人數來看，未見人數趨勢的明顯上升，因此可以判斷KP.2後續的實際臨床風險有限。

未來大陸仍然會強化對新冠以及其他呼吸道病原體的監測，出現新病毒亞型將是常態，無需過度擔憂。