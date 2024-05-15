身體莫名出現瘀青，不是鬼捏你，而是可能太缺乏維生素B12。外科醫師陳榮堅指，有一名60歲的女子，身上常有瘀青，就醫檢測發現是因她長年茹素與抽菸，體內太缺乏維生素B12所致，經建議女子補充維生素B群，她身上就不再常青一塊、紫一塊了。

陳榮堅在臉書粉專PO文指出，上述這名 60 歲的女子，來找他看診 自述身上常常會莫名其妙地出現瘀青，她的檢查結果基本上沒什麼大問題，唯一檢測出來的問題是，維生素B12正常值應該要在 200-950 pg/mL之間，而她卻只有 50 pg/mL左右。

陳榮堅指，女子的維生素B12之所以這麼低，是因為吃素及有抽菸的習慣。素食並沒有不好，但是需要適度的補充一些在食物中沒有攝取到的營養素，而抽菸、喝酒都容易導致體內的B群流失。

陳榮堅指，找到原因之後，他建議女子補充B群，女子身上瘀青的情況，就減少了許多。當然如果可以的話，能戒菸是最好的，抽菸不僅危害到自己的健康，也會傷害到家人。

國健署在官網衛教文章指，含有豐富的維生素B12食物，主要為動物性來源食物，其中肝臟、肉類、奶、蛋等含量最豐富，但對於吃全素者，可多食用紫菜、紅毛苔、強化維生素B12的營養酵母等食物，以攝取維生素B12。

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