市長陳其邁回應，已與台鐵等單位開會，以現在工法技術是可行的。（柯宗緯攝）

新高雄火車站工程如火如荼進行，民代質疑站體竟無設計地下連通道，無法與商圈連結，恐難以改變租售滿街窘境，甚至再現行人地獄。國民黨高市議員黃香菽、蔡金晏今（15）日質詢時關心此案，到底有無辦法再增設地下聯通道。對此，市長陳其邁回應，已與台鐵等單位開會，以現在工法技術是可行的。

高雄市議員張博洋質疑，高雄車站2025年要完工，其連通設計卻只有5個出入口，旅客只能從車站大廳及公車轉運站進出，車站與商圈無法有效連結，新站體恐淪市中心孤島，建議市府盡速與交通部、台鐵研議改善措施，新闢可連通周邊的行人出入口，若地下連通道要再挖有難度，也可考慮透過天橋串連周邊。

黃香菽直言，原以為新高雄車站計畫，可讓周邊商圈起死回生，像是台北火車站地下道連通道可通往商圈，但高雄車站卻獨立在那邊，跟周邊商圈完全沒連結，再者行人要走在龐大車陣中，恐再現行人地獄，交通局評估若設計高架連通道恐影響車站外觀，唯一能做的就是地下連通道，到底有沒有辦法連通到周邊商圈？

「答案是可以！」陳其邁答詢時指出，在國外不是一定有地下連通道，這個設計是有條件，大部分在人口比較集中的住宅或商業區；日前副市長林欽榮與高市府交通局、工務局跟台鐵已開完會，以現在工法技術來說，增設地下連通道是可行的。黃香菽呼籲，希望明年車站完工啟用的同時，也一併啟用地下連通道。