高雄市近日假鈔流竄，原因為一名48歲柯姓男子利用列表機加上指甲油等工具自行製造假鈔，再鎖定夜市、攤販等目標進行詐取財物，結果卻因手法太粗糙被識破。一間店家報警後，14日下午警方於柯男住處將他逮捕，據了解，柯男只承認有報警的一間店家受害，其他受害店家無法統計。警方將柯男依刑法偽造貨幣罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

近日高雄鳳山、苓雅、鼓山、仁武都接獲假鈔案件，前前後後至少有9間店家受害，據了解，柯男以假鈔騙取財物的行為已2個多月，警方日前接獲民眾報案後，開始著手調查，果然14日在柯男住處人贓俱獲。

據了解，柯男製造假鈔手法相當粗劣，僅利用一般列表機印製彩色鈔票樣式後，利用裁剪工具裁剪紙鈔，再使用指甲油畫線模擬真實防偽特徵製成假鈔，由於製作手法太過粗糙，被店家發現後報警。

警方成立專案小組並報請高雄地方檢察署指揮偵辦，經專案小組調閱監視器追查，鎖定柯男動態及住處後，於14日下午3時展開拘捕及搜索，並於柯男租屋處查獲偽鈔一批、列表機5台、指甲油22瓶、裁紙機1台、平板電腦及手機等證物，當場將柯男2個多月的騙行揭開。

警方表示，近日高雄流傳假鈔事件不排除為柯男1人所為，並依刑法偽造貨幣罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。警方也呼籲，行使偽造、變造的通用貨幣、紙幣，可處3年以上10年以下有期徒刑，民眾不要因一時貪念而遭移送法辦，店家在收受紙鈔時應注意假鈔辨識，不要讓歹徒有機可乘。