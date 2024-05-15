洪姓女子積欠博弈網站600萬元賭債，為免家人遭受騷擾，不得已簽下12張各50萬元本票，年初1名夏姓女子持其中2張本票，向法院聲請強制執行獲准，洪女主張「簽賭行為所生債務，雙方間本無請求權」，法官認為，本票為洪女為清償賭債所簽發，賭博行為係法令禁止且違反公序良俗，判夏女持有洪女之本票債權不存在，夏女不得對洪女為強制執行。

判決指出，夏女執有洪女所簽發2張各50萬元本票，並向台中地院聲請本票裁定，法院在本院2024年1月8日裁定准予強制執行，洪女主張債務係向「金順興」博弈網站下注簽賭，積欠751萬7425元，經網站總會計聯繫清償，未免家人遭受騷擾，不得已先給付150萬元現金，並匯款17425元償還賭債。

洪女後續再依對方指示，簽發各50萬元本票12張，至今尚欠600萬元賭債，洪女認為，與夏女間因下注簽賭行為所生債務，雙方間本無請求權，縱然簽本票變更為負擔其他新債務之狀況者，夏女持其中2張本票提出准予強制執行裁定，已危急其財產安全，聲明該筆債權不存在，夏女不得持法院民事裁定對其強制執行。

法官審理，夏女受合法之通知，在言詞辯論期日不到場，亦未提出準備書狀或證據資料爭執洪女之主張，綜合證據調查結果，堪信洪女主張為真實，本票既屬洪女為清償積欠賭債所簽發，而賭博行為係法令所禁止且違反公序良俗之行為，自屬無效，不生債之關係，被告即不得享有本票之票據權利。

台中地院做出判決，確認夏女執有洪女所簽發本票，債權不存在；夏女不得執本院民事裁定為執行名義，對洪女為強制執行。可上訴。