漫步海灘眺望海天一色原是一件令人放鬆的事，屏東枋山海邊的美景吸引許多遊客，日前有2位到台灣自助旅遊的日本遊客，觀賞完海景要開車離去時，卻發現車輛越來越深陷沙灘，正不知如何是好之際，一旁熱心民眾協助通報警方，才順利脫困，眾人的熱心之舉，也成功做了一次國民外交。

枋寮警分局表示，枋山分駐所警員張守逸日前在下午近5時獲報，枋山鄉楓港附近，台1線455.5公里處海邊有輛自小客車陷入沙灘中。警方獲報後立即前往現場，發現是2名約30餘歲的日本籍遊客，來台灣自助旅行，駕駛的自小客車已深陷泥沙中無法動彈

日籍遊客向警方表示，原本觀賞完海景後要開車離去，不料嘗試移動車輛時卻越來越深陷沙灘，當時2名旅客嚇壞了，一旁熱心民眾見狀便協助通報警方到場給予幫助，現場另有海巡人員在旁執勤，見到這個情況也一同前來協助，大家齊心協力嘗試以人力推車及沙板救援，但數度嘗試都未成功，員警於是聯繫拖吊車業者到場協助，才將車輛成功拖離。

2名日本籍遊客對於枋寮警方及熱心民眾及時伸出援手感到相當溫暖，一再表示謝意，否則身處異鄉不知如何脫困。

枋寮分局長林俊雄也呼籲，行車時請務必注意路況，遇路況不佳時請勿再冒險行駛，以維護行車及本身安全，如遇突發狀況可撥打110尋求警方到場協助。