隨著全世界高齡化人口越來越多，長者更願意住在自己家，而非提供專業服務的療養院，因此專家推薦幾個居家布置與裝修建議，讓老人家可以住得更舒適、更安全。

據美聯社，樂齡會（AARP）提供了幾個居家裝修訣竅，為獨立生活的老年人提供實用建議。第一「入口通道」，至少有一個無階梯通道，如果不可能，請考慮使用坡道，並在門廳添加長凳，供脫鞋時坐下，或在出入時時放置物品。

第二，在浴室中安裝防滑貼紙、放置長凳以防止跌倒，也可在淋浴頭上添加一個手持式噴嘴，以便老人家可以坐著時沖洗，並在淋浴牆和廁所附近安裝扶手。若有夜間如廁的需求，可考慮安裝夜燈。

Here's a summary of tips from the U.S. National Institute on Aging and AARP, which offers a free room-by-room guide with practical suggestions for older adults living independently. https://t.co/GgbG2YcWzj — NCMOULY99 (@moulync) May 12, 2024

第三，臥室若位於比較高的樓層，可以改造其他在一樓的房間當作臥室，並確保床位於容易抵達的位置。第四，廚房安裝具有安全功能的爐灶，該功能可以在燃燒器打開時向居民發出警報或自動關閉，並把主要電器放在容易觸及的位置，還可以加裝滑出式抽屜或感應式水龍頭，這比旋鈕或水龍頭更容易使用。

The National Institute on #Aging says 6 out of 10 falls occur at home. So use slip-resistant mats rather than throw rugs, tuck electrical cords out of the way, opt for door handles with levers instead of knobs..https://t.co/cT4KZNu5Gy#seniorcare #care #retirement pic.twitter.com/9IyzDjbWi8 — 1+1 Cares (@1Plus1_Cares) March 24, 2022

第五個建議是關於傢俱與地毯，他們建議可以丟掉多餘的傢俱和雜物，讓老人家更容易走動，並將椅子換成有扶手的款式，以便更容易站立和坐下，且盡量避免使用有尖角的桌子、櫃子等。最重要的是，不要將電線之類的放在走道上，但也不要藏在地毯下，以免電線走火或是絆倒長者，以及若使用小地毯，應使用防滑墊、防滑地毯膠帶將其固定在地板上。