MSCI明晟半年度調整結果出爐，台股本次在「MSCI全球市場指數」權重由1.73％上調至1.74％，調升0.01個百分點，在「MSCI全球新興市場指數」權重由17.09％微降至17.07％，於「MSCI亞洲除日本指數」的權重則由19.92％上調至19.95％，升0.03個百分點。最新權重將在31日盤後生效。

眾所矚目的MSCI台灣指數成分股方面，本次成分股新增奇鋐、華城，與投顧研究機構預期吻合，刪除力積電、譜瑞-KY、南電等三檔，指數成分股減少為88檔，並有16檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為奇鋐，其權重為0.53％；權重調降最多為台積電，其權重為47.77％，調降0.2個百分點。

另外，在此次全球小型指數成分股調整中，台股新增28檔成分股，剔除10檔成分股。新增的28檔成分股有：名軒、昱展、志聖、皇普、達麗、神盾、第一銅、富世達、崇友、泓德能源、海悅、華榮、雲豹能源、國統、順藥、牧德、閎康、南電、譜瑞-KY、力積電、豐藝、金麗科、辛耘、全家、櫻花、燿華、元大期、永信建。

至於剔除10檔成分股分別為晶焱、泰鼎、奇鋐、華夏、永光、華城、宣德、精華、同致、味全。