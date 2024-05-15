恭喜！35歲日本富士電視台男主播生田龍聖，走過被前妻秋元優里戴綠帽的陰霾，今（15日）宣布二婚，另一半職業曝光，任職民間企業。
生田龍聖在聲明中向大家報告，與一名在民間企業工作的人結婚，未來會更有責任感、真誠地面對每天的節目播出。他也指出，因為是個人私事，之後不便在節目中談論此事，占用大家的時間。
生田龍聖是男星生田斗真的親弟弟，2012年和大5歲的巨胸美女主播秋元優里結婚，育有1女。但女方卻被《週刊文春》拍到與已婚電視台製作人在竹林密會，甚至野外車震，結束後還到溫泉旅館開房間。兩人離婚收場，生田龍聖更因為遭到背叛，嚴重身心受創，靠著男神哥哥生田斗真的陪伴才慢慢走出陰影。如今恢復單身6年後，15日在IG上宣布再婚，「我，生田龍聖，這次與一位在民間企業工作的人結婚了」。
至於前妻秋元優里，2018年離婚後被電視台調去幕後，全面離開主播檯。上月被日媒報導默默再婚50多歲的高階主管，但富士電視台發言人表示，不願回答員工的私生活問題。
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