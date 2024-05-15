現代人生活壓力大，不少男性都會出現精力不足、性功能下降的現象，成為焦慮的源頭。對此，泌尿科醫師高銘鴻指出，除了改變生活方式外，也可從飲食著手，多攝取包括Omega-3脂肪酸、精胺酸、瓜胺酸及維生素D的食物。其中他提到，瓜胺酸參與了體內一氧化氮循環，對於清除血管阻塞物、保護心血管，能發揮正面影響，推薦食物如黃瓜、南瓜、大豆類等。

醫師高銘鴻在個人粉專發文提到，先前於診間遇到一名30多歲的工程師，苦訴轉換工作的壓力不僅造成精神不濟，還連帶出現勃起問題及性功能下降的情況。由於病人年紀尚輕，高就建議對方先調整生活節奏，保持適度運動及建立良好睡眠習慣，前者可增加身體代謝率，降低疲勞感；後者能提升身體的修復和恢復能力，令精神更加飽滿。

除了上述生活方式的改變外，高銘鴻說，也可試看看改變飲食，多攝取以下食物，提供身體所需的養分：

1、Omega-3脂肪酸：其對心臟健康有益，能改善血液流動和血管健康，進而對勃起功能有幫助。推薦食物像是鮭魚、鯡魚和亞麻籽油。

2、精胺酸：是一種必需胺基酸，有助於血管擴張，促進血液流向陰莖，對於性功能有正面的幫助。推薦食物包括紅肉、家禽、豆類和乳製品。

3、瓜胺酸：參與了體內一氧化氮循環；一氧化氮穿梭在人體各個組織與器官，幫助修復血管內皮細胞，清除血管阻塞物，猶如體內水電工，維護全身心血管健康。推薦食物有黃瓜、南瓜、大豆類。

4、維生素D：根據研究顯示，缺乏維生素D的男性更容易出現勃起功能障礙。因此，應攝入維生素D豐富的食物，例如鮭魚、蘑菇和鮪魚等，也可透過陽光照射來增加維生素D的攝取量。

高銘鴻提醒，注意攝取這些食物，定期運動、良好的睡眠習慣來改善身體狀態，觀察「性功能」是否有逐步改善，並定期與專業醫師討論，尋求安全有效的改善方式，才能有助於早日重拾活力和健康。