桃園市南崁高中10日奪下全國菁英盃手球賽冠軍，也是南崁高中手球隊成軍11年來首次奪冠，南崁高中校長陳家祥坦言，因校舍場地不足，時常會碰撞到合球隊練習時間，手球隊只能在艱辛的環境下練習，能奪得全國冠軍實屬不易，7月也將代表台灣參加斯洛維尼亞國際手球分齡賽。

手球隊教練黃冠迪在南崁高中擔任了15年的教練，他表示手球隊以往都是女子隊，在2013年改為男子隊，而今年的全國菁英盃手球賽總共有12支參賽隊伍，以往的最佳成績都僅拿到亞軍，今年突破重圍以黑馬之姿奪冠，在比賽期間有不少球員都有受傷的情形，大家為了冠軍忍傷上場，直到比賽結束才前去就醫。

黃冠迪提到，球隊成員詹善恩在比賽前因意外受傷，經歷了手術和艱苦的康復過程。但他並未因此放棄，反而堅持進行核心訓練，並在旁見習時持續加強訓練自己，為了能盡快康復並回歸球隊，他的堅持和努力更是激勵了整個團隊的士氣。

黃冠迪笑說，平時球隊球員為了較好整理髮型，規定大家只能留有平頭，但是這次在比賽前已跟隊員說好，若是順利奪冠則可以讓他們留長頭髮，為此球員們更是努力拚搏，最後也不負眾望拿下冠軍。

校長陳家祥指出，因學校缺乏室內場地而導致手球隊訓練困難，平時室內場地都是合球隊使用為主，因此當天氣不佳時，手球隊只能在有限的走廊空間進行訓練，並且只能訓練體能跟核心等，無法真正的訓練球技，需要使用室內空間時，僅能利用放學或是周末練習。

陳家祥說，經費是球隊一大問題，目前極想改善校內的活動中心，但因資金不足而無法進行，另手球隊奪冠後，7月將代表台灣參加斯洛維尼亞國際手球分齡賽，又因政府補助款不足，學校需積極籌措出國比賽經費，盼民間企業等人能伸手相助，讓隊員能夠在國外大放異彩。