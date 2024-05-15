畢業旅行一般多是安排國內旅遊，一名女網友分享，高中女兒和同學規劃去日本自由行，當高中的畢業旅行，行程敲定後向她要6萬元旅費，但原PO認為，女兒要自行安排畢業旅行沒問題，但價格應該跟學校當初安排的差不多，且出國應該先跟父母討論，但又覺得不給女兒去畢旅，小孩很可憐，貼文掀起兩派網友大戰。

一名女網友在Dcard上分享，女兒今年高二，幾個月前學校發畢業旅行通知單，女兒嫌學校排的行程不好，想之後跟比較要好的同學約出去玩，她聽了沒有想太多就同意了，沒想到女兒最近卻說，暑假要和同學去日本畢業旅行，還要去東京迪士尼玩。

女網友表示，女兒說幾個月前就跟同學約好，甚至都規劃完行程了，現在要訂機票和民宿，要跟她拿6萬元，她沒有答應，因為覺得女兒要自己安排畢業旅行沒問題，但價格應該要跟學校的行程差不多，且如果要出國玩，應該先告知父母，而不是跟同學安排好了，才跟家裡要錢。

女網友指出，女兒被拒絕後很不爽，認為之前說要自己去畢業旅行就算告知，而且若現在才回絕同學，不僅影響人際關係，也會變成兩邊的畢業旅行都沒去到。原PO認為。女兒若真的沒有參加畢業旅行很可憐，但也覺得女兒先斬後奏的方式不對，且價格和原本畢業旅行的費用差太多，因此很苦惱要怎麼解決。

貼文引起網友討論，有些人認為原PO女兒的處理方式不好，好像把家裡當提款機，而且高中生去日本自助旅行6萬也太貴，到底是去玩多久？不過也有網友大讚原PO女兒很獨立，雖然有些事沒考慮周全，建議原PO可以和女兒談談。至於錢的部分，如果學校的畢業旅行費用是2萬，也可以告訴女兒，願意給她2萬元，剩餘的4萬借她，之後要打工或用紅包錢還。