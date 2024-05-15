大陸國務院台辦今（15日）宣布將嚴懲台灣「名嘴」黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川及其家屬，原因為罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊。對此，曾指稱「大陸高鐵沒靠背」的民進黨政策會執行長王義川回應，一方面講歡迎對話，又對台灣人的言論自由指指點點，無助於兩岸關係，建議國台辦深自反省。

大陸國台辦發言人陳斌華今（15日）表示，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面訊息，並透過電視、網絡、報刊等媒體大肆傳播。他們的錯誤言論蒙蔽部分島內民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重。大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒。

對此，王義川在社群平台Threads回應，「我不是第一個，也不會是最後一個」，國台辦貼這種標籤、分化的做法就是標準的破壞兩岸關係，一方面講歡迎對話，又直接對台灣人的言論自由指指點點，無助兩岸關係。「我是建議中國國台辦要深自反省，不要破壞兩岸關係的善意」。

而王義川遭大陸制裁的原因，可能是2023年4月，前總統馬英九訪問大陸、稱讚大陸高鐵時，王義川在政論節目中指稱，馬英九被大陸給騙了，因為大陸的高鐵座椅上並沒有靠背。王並聲稱，照片中的靠背，是為了馬準備的，餐桌上的桌巾、水果、杯子，都是陸方準備好一整組放在那的，沒有人會說大陸的高鐵是好的、馬「不要傻傻的」。

當時國台辦發言人朱鳳蓮回應一度憋不住笑說，「大陸的高鐵，可謂舉世矚目，目前大陸高鐵運營里程4.2萬公里，通達93%的50萬人口以上城市，坐著高鐵去旅行早已經成為大陸民眾的生活常態」。