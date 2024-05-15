大陸國台辦發言人陳斌華15日主持例行記者會，對於準總統賴清德20日就職演說涉兩岸關係預判，陳斌華回應，賴清德是順應民意、走和平發展的正道，還是違逆民意、走挑釁對抗的邪路，關乎廣大台灣同胞利益福祉，關乎台灣發展前途，關乎台海和平穩定，是台灣新領導人必須嚴肅面對、明確回答的問題。

新華社提問，臨近520，大陸方面對賴清德就職講話涉兩岸關係內容有何預判？將如何應對？

陳斌華表示，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，是台灣的主流民意。是順應民意、走和平發展的正道，還是違逆民意、走挑釁對抗的邪路，關乎廣大台灣同胞利益福祉，關乎台灣發展前途，關乎台海和平穩定，是台灣新領導人必須嚴肅面對、明確回答的問題。

陳斌華說，台獨與台海和平水火不容。大陸始終堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，持續擴大兩岸各領域交流合作，不斷深化兩岸融合發展，堅定推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。

陳斌華指出，台灣統派團體聯合社會各界發起「珍惜和平、兩岸共贏」和平宣言連署，要求台灣新領導人恪守一個中國、重啟兩岸協商、保障兩岸同胞交流往來、導正「去中國化的文史課綱」，展現了台灣各界有識之士的鮮明立場，清楚表達符合台灣同胞根本利益的正義訴求，反映出廣大台灣同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲。對此表示肯定和讚賞。