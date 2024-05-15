洗衣機若沒定期清洗容易堆積汙垢，不但衣服洗不乾淨，還會散發異味，一名女網友表示，家中洗衣機很久沒清潔，日前在賣場買了一款洗衣槽清潔劑，用完驚見內部超髒，尤其收集棉絮的配件卡滿汙垢，清完變得乾淨如新。除了市售洗衣槽清潔劑以外，家事達人曾分享，用一條浴巾泡在白醋裡，再放到洗衣機內脫水，完成後按下洗衣鍵，水注滿時加入過碳酸鈉靜置1小時，最後將水放掉再跑一次洗衣流程，不但能清潔汙垢，還能除臭。

一名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」社團發文表示，日前逛賣場發現一款洗衣槽清潔劑，心想家中洗衣機很久沒清了，馬上放進購物籃。她回家後按照說明書操作，先把清潔劑倒入洗衣機，設定最高水位，水滿後按下暫停等待1小時，接著再按下去繼續完成清洗。

流程結束後，原PO一看驚呼超髒，尤其是收集棉絮的配件上卡滿髒汙，還有些死角很難清，拿出來刷一刷後乾淨很多，內部髒汙清完後閃亮如新，她嚇得表示「之後還是要定期清潔保養」。

家事達人陳安祺曾在《健康2.0》分享清潔洗衣機的方法，只要拿一條大浴巾浸泡在白醋中，再放入洗衣機脫水，完成後按下洗衣鍵，水注滿後加入過碳酸鈉，先運轉2、3分鐘讓粉末溶解，靜置30分鐘到1小時再把水放掉，最後按下洗衣鍵清洗一次。

陳安祺建議3個月就要清洗一次洗衣機，衣服才不會越洗越髒，通常洗衣機都設有槽洗淨功能，最簡單的方法就是按下按鈕，再加入洗衣機專用清潔劑；也可以用上述方法徹底清潔，由於大浴巾可以增加摩擦力，能把洗衣機清得更乾淨。