許多人希望藉由威力彩、大樂透等彩券達到一夜致富，而這除了需要運氣外，命理專家湯鎮瑋提供4種面相和手相，並強調若有這些特質，代表遇到的機會將比別人多，即便不會一夜致富，賺錢的機會相對而言也會增加很多。

湯鎮瑋13日在節目《命運好好玩》中首先提到「貴人相」，要看的是眉毛，眉毛是交友宮，若交友宮如果有痣，無論是前段、中段或後段，只要藏在裡面都很好，且若近期長痘痘也剛好在眉毛裡也很好，代表近期有貴人帶財。湯鎮瑋表示，若眉毛有痣或近期眉毛長痘痘，代表容易因為貴人指點，假如近期有計劃只差臨門一腳，便會有貴人給資金，也因此發富發貴，另外在生活中也容易逢凶化吉。湯鎮瑋強調，有此面相的人，若生活有需求時，會有貴人伸出援手的機會比別人更多。

另外，湯鎮瑋說也提到「偏財相」，並強調一夜致富得靠偏財運，要看的則是顴骨是否飽滿有肉，若天生豐潤飽滿且集中往內，代表意外收穫會較多，且顴骨大的人通常較為敢衝、敢發揮創意想法，機會比別人多，得到意外之財的機會也較多。湯鎮瑋透露，顴骨澎潤的人適合投資不動產。

至於手紋部分，湯鎮瑋先是提到「致富紋」，要看的是太陽線，在無名指下方有兩條直線平行，越長越好，代表生財有道也很懂投資，這種人很怕自己沒錢，所以沒錢時會努力賺錢，當存到第一桶金後便會投資不動產等，鑽研賺錢方法。

另外一個則是「發財紋」，湯鎮瑋表示，有發財紋的是天生幸運兒，在無名指下方，在太陽丘上有星星紋路、米字紋，是代表財富的幸運之星，若有這樣紋路，代表會抓到賺錢的機會，屬於在某個領域中，時間一到有貴人相助「就發了」，可能獲利從七萬變七百萬等級距很大的情形，屬於瞬間把握到就發富發貴的類型。

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