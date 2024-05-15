2024年是AI PC啟動元年，6月又將舉行台北國際電腦展，帶來AI PC的最新利多訊息，使得台股翻轉過去「五窮六絕」的格局，包括華碩（2357）、藍天（2362）、宏碁（2353）、仁寶（2324）、英業達（2356）、技嘉（2376）、緯創（3231）、廣達（2382）、精英（2331）、和碩（4938）等10多檔AI PC概念股紅通通。

倫元投顧分析師陳學進指出，過去台股是「五窮六絕」，第二季都是淡季，但沒有人想到現在產業結構改變，推出AI 伺服器之後，又有AI PC接棒，整體格局是「淡季不淡」，台股全年都將維持驚驚漲格局，雖然漲多之後會有震盪，但只要沒有出現爆量長黑，市場都不會太差。

陳學進表示，明年AI PC將大放光芒，有爆炸性成長，出貨量提高到1億台，占全球PC出貨量的4成，2024到2028年複合成長率44％，帶動製造商的毛利率，每台AI PC的內含價值提升2到3成。這波帶動AI PC概念股的華碩，第一季賺7.33元，PC業務季增10％到15％，帶動股價強勢上漲，生成式AI將帶動華碩營運成長，以價量結構來看，可以持續鎖定。

另外，藍天連兩天漲停，股價在低檔長期打底，第一季EPS 1.42元，季增294％，創近6年新高。藍天在兩岸擁有房地產價值超過700億元，股價低於淨值，持續看好AI PC帶動營收成長。

專家指出，這波AI PC投資熱潮的指標股是華碩，不僅財報表現好，股價表現也很強勢，AI PC概念股在技術面還未轉弱之前，都可以續抱。今年是AI PC推出的第一年，預計下半年才會大量出貨，目前僅有高通推出AI晶片，等各大晶片製造商都推出AI晶片，解決缺料問題之後，AI PC才會有爆炸性成長。瀚宇博的客戶涵蓋檯面上各大AI PC概念股，包括仁寶、廣達、華碩、英業達等，是通吃AI PC的重要個股。

雖然市場對AI PC的定義還未明朗，但是各大科技品牌和電腦製造商，紛紛投入大量經費研發AI PC相關產品。日前英特爾宣布，將在2025年前推出一億台搭載英特爾晶片的AI PC，為產業鳴槍起跑。

市調機構指出，今年是PC轉向AI PC的關鍵年，全球AI PC出貨量約4,800萬台，占整體PC出貨量的18％，預估2025年AI PC出貨量達到1億台，2028年提升到2.05億台，2024年到2028年的複合年成長率達到44％。

軟體方面，由於蘋果對AI服務的前瞻性規畫尚未明確，因此目前仍由微軟馬首是瞻，微軟在Windows系統中推出Copilot生成式AI互動服務，使得電腦品牌廠推出的AI PC中，都新增一鍵啟動Copilot的功能。業界預期，在Windows 11或更新的版本中，都將升級為原生支援AI加速能力，讓運作更為順暢。

而新的功能也意味著售價不菲，目前搶先推出的AI PC售價都超過1,000美元，約新台幣33,000元，預估AI PC大量上市後，可以為品牌商和供應鏈帶來價與量的利多。