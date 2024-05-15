52歲大陸歌手汪峰，去年和影后章子怡結束8年婚姻，不過近來又傳出有了新歡。對方被起底，是在抖音擁有數百萬粉絲的網紅「森林北」李巧。對此，早年和他曾經未婚生下一女的模特兒葛薈婕，昨(14日)忍不住又在網上開嗆，說汪峰對孩子毫無責任感，又酸他是否沒靈感寫歌了。

根據陸媒報導，汪峰是在母親節當天，被拍到帶著一名女子和兒女一塊聚餐。之後女子身分也被挖出，是來自新疆的網紅森林北，她不僅有神似章子怡的美貌，事業也相當成功。不過葛薈婕發文說：「你是沒靈感寫歌了嗎？能不能對孩子負點責？多大個人了自己私生活還不會保護？」雖然沒有指名道姓，但網友都猜她罵的是汪峰。

葛薈婕早年和汪峰未婚生下一女。（圖／翻攝自葛薈婕Ge微博）

葛薈婕發文。（圖／翻攝自葛薈婕Ge微博）

葛薈婕早年與汪峰交往，但傳聞汪峰在葛薈婕孕期出軌，導致兩人沒結婚。自此葛薈婕便常不斷在網上批評汪峰是渣男，強調會一輩子恨他。去年汪峰突然宣布和章子怡離婚，葛薈婕在直播間接受網友祝賀時笑開，直言大仇已報，還慶幸章子怡「終於開了眼」。